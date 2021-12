Caetano Veloso lança campanha Somos Todos Amarildo

Caetano Veloso lançou nesta segunda-feira, 7, o vídeo da campanha Somos Todos Amarildo. O cantor colocou o vídeo na rede social Instagram e na página oficial dele no Facebook. "Acreditamos que a maioria de nós quer viver num país mais humano e mais feliz", escreveu Caetano.

O vídeo foi produzido pela Mídia Ninja e mostra depoimentos de familiares de Amarildo, além de juristas e amigos que estiveram na Rocinha e acompanham o caso do pedreiro que sumiu após ter sido detido pela polícia militar do Rio de Janeiro.

A campanha vai fundos para o Instituto de Defensores dos Direitos Humanos e para a família do pedreiro. Além do vídeo, haverá um jantar com leilão de obras de arte e instrumentos de artistas como Jota Quest e Zezé di Camargo e Luciano. Caetano Veloso vai fazer um show com Marisa Monte no Circo Voador, com toda renda revertida para o projeto.

Assista ao vídeo:

