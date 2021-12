Caetano Veloso homenageia Gal Costa

Caetano Veloso postou na rede social Instagram, na tarde desta quinta-feira, 26, uma foto antiga em que aparece ao lado de Gal Costa, aniversariante do dia. "Gal Costa me encantou cantando quando a conheci. 'Recanto' é só um modo de dizer isso de novo. Hoje, no aniversário dela, mando um beijo especial", postou na legenda.

Maria da Graça Costa Penna Burgos, a Gal Costa, nasceu em Salvador e completa 68 anos.

