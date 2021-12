Caetano Veloso e Ney Matogrosso se beijam durante show

Os cantores Caetano Veloso e Ney Matogrosso foram os convidados do projeto Pipoca Moderna, de Marcia Castro, na noite deste sábado, 8, no Clube Fantoches.

As atrações de peso, juntamente com o cantor Otto, atraíram inúmeros fãs ao local para curtir os shows. Entretanto, o ápice da noite foi quando Caetano e Ney protagonizaram um beijo após cantarem juntos a música "Qualquer Coisa", de autoria do baiano.

A imagem do momento do beijo foi publicada pela própria Marcia Castro, em sua conta no Instagram. "Ele me deu um beijo na boca... E todo mundo se sentiu beijado, amado extasiado... A Bahia nunca esquecerá desse beijo!", escreveu a cantora na rede social.

