Caetano Veloso é fotografado apenas de cueca e meias

O cantor Caetano Veloso foi fotografado apenas de cueca e meias em uma posição bem à vontade nos bastidores do Montreux Jazz Festival, na Suíça, nesta quinta-feira, 16.

Ao lado do cantor Xanddy e da apresentadora Carla Perez, Caetano está fazendo sucesso nas redes sociais com a foto publicada no Instagram por sua ex-esposa, a produtora Paula Lavigne.

Caetano e Gilberto Gil estão em turnê pelo mundo com o projeto "Dois Amigos, Um Século de Música" e alguns artistas foram prestigiar os shows. Entre eles, o casal baiano, que está em viagem de férias e foi tietar a dupla.

Confira a outra visita do casal:

Olhem quem veio pra passagem de som hoje aqui em Montreux 👀 #doisamigosumseculodemusica @carlaperezcpx @xanddyharmonia 😍😍#bahia #musicaeamizade Um vídeo publicado por Flora Gil (@floragil_) em Jul 15, 2015 às 5:54 PDT

E ainda deu uma de sub de @caetanoveloso 👈 #doisamigosumseculodemusica @xanddyharmonia @carlaperezcpx @gilbertogil Uma foto publicada por Flora Gil (@floragil_) em Jul 15, 2015 às 5:57 PDT

