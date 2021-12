Ao lado dos filhos, de sua ex-mulher Paula Lavigne e da amiga Regina Casé, Caetano Veloso comemorou seus 70 anos de vida. A festa, que foi marcada pela simplicidade, foi realizada no apartamento do artista no Rio de Janeiro.

Apesar da distância, a família do cantor em Santo Amaro fez questão de homenageá-lo com uma missa e uma celebração no centro da cidade. Por conta da comemoração para Caetano no município, o aniversariante não conseguiu falar com a mãe, Dona Canô, que estava na festa. Confira a situação contada pelo próprio Caetano.

Juracy dos Anjos Caetano explica dificuldade de falar com a mãe

