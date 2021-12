Caetano aproveita o sol em varanda de hotel

Relaxando na Bélgica, onde está em turnê com o show "Dois amigos, um século de música", ao lado de Gilberto Gil, Caetano Veloso aproveitou o sol para relaxar um pouco.... na varanda do hotel.

Sem cerimônia, o cantor baiano colocou uma almofada na cabeça e se deitou no chão para conseguir pegar os raios de sol. Quem fez o registro foi Paula Lavigne, ex-mulher de Caetano, que postou a imagem no Instagram. "Podia ter pedido uma espreguiçadeira que @petitesurlaroute arrumava pra botar na varanda do quarto do hotel! #Produçãofalhou", brincou.

