Bruno Gissoni leva bronca da namorada durante o Carnaval

Tudo indica que o ator Bruno Gissoni, no ar na novela Em Família, não teve lá um Carnaval muito animado. Ao chegar em um camarote da Sapucaí, no Rio de Janeiro, ele foi flagrado em uma discussão com a namorada, a também atriz Yanna Lavigne.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Extra nesta quarta-feira, 5, a atriz parecia estar revoltada com a falta de compreensão do amado.

"É tão simples e você não consegue entender isso", afirmava ela, enquanto Bruno ouvia de cara amarrada.

