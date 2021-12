Bruno Gagliasso se declara para a mulher: "Te amo!"

Depois da traição e de voltar para a mulher, a atriz Giovanna Ewbank, o ator Bruno Gagliasso não perde a oportunidade de tornar público o que sente pela amada. Nesta sexta-feira (14), por exemplo, ele postou uma declaração de amor para a esposa. "Não tenho tempo de odiar quem me odeia, tô ocupado demais amando quem me ama... Te amo!", disse ele.

Giovanna tinha se separado de Gagliasso em decorrência de uma pulada de cerca do marido com a modelo Carol Francischini. Apesar de não confirmado, o ator pode ser o pai da filha que a top espera. A modelo, no entanto, não confirma a paternidade de Bruno, uma vez que ela quer ter uma produção independente.

adblock ativo