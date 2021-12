Bruno Gagliasso não é pai de filha de modelo, afirma site

O ator Bruno Gagliasso não é o pai da filha da top Carol Franciscchini. Essa, pelo menos, foi a afirmação dada por uma pessoa próxima do global ao site Ego. Segundo essa fonte, o ator já teria feito o teste de DNA e o exame comprovou que ele não é o pai de Valentina, que é o nome dado por Carol à criança que supostamente seria fruto de uma relação rápida que a modelo teve com Gagliasso.

"Ele não é o pai da filha da Carol Franciscchini. Ele fez o exame de DNA por livre e espontânea vontade, não teve Justiça envolvida. O material genético do Bruno foi colhido antes do bebê nascer. Ele registrou em cartório que havia colhido o material e que estava à disposição para esclarecimentos. Após o nascimento da menina, ele colheu novo material genético e foi feito o teste junto com o da criança na presença de advogados. O resultado deu que ele não é o pai", disse a pessoa próxima ao ator.

adblock ativo