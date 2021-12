Bruno Gagliasso estampa ensaio de revista completamente nu

O ator global Bruno Gagliasso posou como veio ao mundo para as lentes do fotógrafo Gustavo Zylbersztajn.

O trabalho faz parte de um ensaio que estampa a edição de dezembro da revista "L'Officiel". No ar em Dupla Identidade como o serial killer Edu, Bruno aparece em imagens sensuais e completamente nu.

Entretanto, para a decepção das fãs, o jogo de luzes nas fotos cobre partes estratégicas do corpo do ator. "Nu com a mão no bolso", descreveu o galã, que mostrou boa forma nas imagens.

