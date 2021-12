Bruno Gagliasso dirige esposa em campanha de lingerie

"Giovanna por Bruno". É assim que Bruno Gagliasso está divulgando, nas redes sociais, teaser da campanha de verão 2015 de uma marca de lingerie que dirigiu a esposa, Giovanna Ewbank.

"Em primeira mão o filme para a campanha de verão 2015 da Darling que eu dirigi e a @gio_ewbank protagonizou. Eu amei fazer e curti mt o resultado final. E vcs?", escreveu o ator.

Nas imagens, Giovanna aparece fazendo poses e com olhar sensual para as lentes do marido.

Assista aos vídeos:





Confira fotos da gravação:



