Bruno, do KLB, rebate críticas dos fãs do MMA

Bruno, integrante da banda KLB, está se preparando para estrear no MMA no próximo domingo, 16. O músico-lutador, no entanto, tem que enfrentar um embate antes de entrar no octógono: a crítica dos fãs da modalidade esportiva, que o chama de oportunista e aventureiro. Não se importando com o que falam dele, pelo menos nas entrevistas que vêm dando, Bruno afirma que "não preciso [do esporte] para viver".

Em um bate-papo com o site UOL, Bruno foi além: "a filosofia da minha família é essa: fazer o que você tem vontade, para não se arrepender lá na frente. Então, estou fazendo. Mas não estou aqui para provar nada a ninguém, e nem já definir uma carreira. Estou porque gosto, porque tenho vontade".

