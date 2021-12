Bruno De Lucca sai da TV Globo

O ator e apresentador Bruno De Lucca sairá da TV Globo após 20 anos na emissora. O apresentador, que está na empresa desde 1993, tem um vasto currículo na emissora, com diversos programas e duas novelas, mas ficou sem contrato após sair do Video Show.

Lúcia Colucci, empresária de De Lucca, em entrevista à Revista Caras, disse que mesmo ao deixar a Globo, o apresentar continua com contrato no Multishow (canal do grupo Globosat), com o programa Vai Pra Onde?, e já começa a gravar nova temporada no fim de setembro.

adblock ativo