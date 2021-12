Bruno De Luca diz que Multishow o esqueceu no Rock in Rio

Apresentador Bruno De Luca, acusou a equipe do canal Multishow de tê-lo esquecido durante a cobertura do Rock in Rio na noite deste sábado, 14. Bruno só foi ao ar depois das 23h30 e abriu sua apresentação com a frase " Até que enfim vocês lembraram de mim".

Durante a noite, Bruno ficou responsável pelo palco Street Dance, onde um concurso de dança de rua ocorria. Esse foi seu primeiro trabalho desde que noticiou, no início da semana, que não estava mais na Globo.

Bruno publicou, ainda, no seu Twitter e Instagram, a foto do seu camarim, em uma crítica ao espaço. A postagem foi comentada com muitas risadas pelos internautas.





Bruno de Luca "brincou" com seu camarim nas redes sociais (Reprodução | Instagram)

