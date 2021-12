O cantor Bruno, da dupla sertaneja com Marrone, apareceu com sinais de embriaguez em seu show no último sábado, 27, em Patos de Minas (MG). Os comentários bombaram na rede social Instagram da dupla na última segunda, 29.

“Só uma perguntinha: Ainda sobrou cachaça?”, perguntou um seguidor. “Agora é normal. Bruno ir tocar bêbado nos shows? Vergonha nacional”, questionou outro fã.

A assessoria de imprensa da dupla não vai se pronunciar sobre o assunto. Vários vídeos estão circulando na internet. O cantor aparece conversando com o músico e segurando um copo de bebida.

O Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas ainda avaliará se irá solicitar ressarcimento do valor pago pela atração.

Da Redação Bruno, da dupla com Marrone, aparece com sinais de embriaguez em show

adblock ativo