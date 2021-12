Bruna posta foto com Neymar e diz já estar com "saudade"

Mesmo após os rumores de traição de Bruna Marquezine com um colega de elenco, a amor entre ela e o jogador Neymar continua a todo o vapor. Pelo menos, é o que deixa claro a atriz. Na manhã desta terça-feira, 26, ela postou em seu perfil no Instagram uma foto abraçada com o amado.

"Já estou com muita saudade desse cheirinho", disse ela, acrescentado que o colo de Neymar, que esteve no Brasil nos últimos dias, só não é melhor do que o da mãe dela. "#melhorcolo #depoisdodaminhamãe (risos) #amovocêcheiroso", escreveu, usando hashtags.

adblock ativo