Bruna Marquezine viaja para Fortaleza para assistir jogo

A atriz Bruna Marquezine vai prestigiar novamente o namorado Neymar no jogo desta sexta-feira, 4. Ela tirou fotos com fãs no aeroporto a caminho de Fortaleza, onde o Brasil enfrenta a Colômbia às 17 horas pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Bruna acompanhou a partida contra o Chile e foi fotografada nervosa com a decisão nos pênaltis. A atriz também esteve na estreia diante da Croácia, mas não assistiu os outros jogos no estádio, por conta de compromissos profissionais.

