Bruna Marquezine troca beijos com novo affair em Miami

Bruna Marquezine está curtindo a vida nos Estados Unidos, onde participou de uma gravação do programa Além da Conta, comandado por Ingrid Guimarães no canal pago GNT.

No último sábado, 22, a atriz saiu com amigos para jantar no 1826 Restaurant & Lounge, em Miami Beach. Entre eles estava o modelo Marlon Teixeira, que já realizou uma campanha publicitária com Bruna.

Durante o jantar, os dois conversaram bastante e, em seguida, trocaram beijos na pista de dança. As fotos da pegação foram enviadas por uma pessoa que estava no local e publicadas pelo colunista Léo Dias.

Após a balada, o casal ainda tentou entrar em outra boate próxima do local, mas Bruna foi barrada. A atriz tem apenas 19 anos e, nos EUA, a idade mínima para entrar nestes locais é 21 anos.

