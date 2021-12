Bruna Marquezine será uma das "Helenas" de Manoel Carlos

A atriz Bruna Marquezine, que estreou na televisão em Mulheres Apaixonadas, de Manoel Carlos, vai voltar à uma novela do autor para viver Helena na próxima trama das 21h, que ainda não tem título definido.

Segundo a jornalista Patrícia Kogut, Marquezine vai interpretar Helena com 18 anos e, após a trama avançar 20 anos no tempo, a atriz viverá a filha de Helena, que ainda não tem uma atriz para o papel. Bruna Marquezine está no ar interpretando Lurdinha em Salve Jorge, de Glória Perez.

A novela de Manoel Carlos irá ao ar depois da exibição da nova trama de Walcyr Carrasco, Amor à Vida que sucederá Salve Jorge. Até então, o único nome confirmado no elenco era o de Júlia Lemmertz, filha da Helena original de Manoel Carlos, Lílian Lemmertz.

