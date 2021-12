Bruna Marquezine rompe com modelo e já tem novo affair

Tudo indica que Bruna Marquezine entrou para a lista dos atores que misturam a vida pessoal com a ficção. Depois de romper o namoro com o modelo Marlon Teixeira, - segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia -, a atriz está se envolvendo com Maurício Destri, seu par romântico em "I Love Paraisópolis', que estreia na próxima segunda-feira, 11, no horário das sete na Globo.

O affair ainda é "segredo", mas o fato é que ele não se desgrudam dentro e fora das gravações. Ainda segundo o colunista, o suposto casal ficou bem juntinho na festa da novela na casa de Henri Castelli, em São Paulo.

Em entrevistas recentes, Destri revelou que a viagem para Nova York, nos Estados Unidos, onde aconteceu as gravações da primeira parte da trama, fez ele ganhar intimidade com Bruna e Tatá Werneck.

