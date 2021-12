Bruna Marquezine revolta atrizes globais

Segundo a colunista Fabíola Reipert, do site R7, algumas atrizes estão irritadíssimas com Bruna Marquezine. Isso porque elas estariam perdendo trabalhos para a namorada de Neymar.

Bruna tem diminuído seu cachê para fazer campanhas publicitárias, conseguindo muito mais trabalho que as colegas. Para fechar com uma marca de roupa, por exemplo, ela cobra R$ 50 mil, enquanto as outras pedem R$ 80 mil.

adblock ativo