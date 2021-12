Bruna Marquezine posta foto fazendo chamego em Neymar

Após o casal Bruna Marquezine e Neymar assumir o relacionamento na segunda-feira de Carnaval, 11, a atriz postou, na rede social Instagram, uma foto dela com o namorado na noite desta terça-feira, 12. Na legenda, ela colocou um coração.

O boato do relacionamento deles já rolava desde outubro, mas a confirmação foi feita por ambos, que estão felizes. "Estamos juntos sim. Está bom, está bom. Estou muito feliz. Agora vocês vão me deixar curtir o carnaval em paz, né?", disse Neymar. Marquezine estava satisfeita por ele ter ido vê-la desfilar na Grande Rio. "Estamos namorando, sim. Estamos muito felizes. E foi muito bom ele ter vindo me ver desfilar", disse.

