Bruna Marquezine posta foto em momento carinho com a mãe

Bruna Marquezine postou uma foto de um momento carinhoso com a mãe, Neide, para lhe parabenizar pelo seu aniversário, celebrado no dia 31 de maio. A imagem é um registro de um momento pré-selinho entre mãe e filha.

No post, a atriz chegou a dizer que estava desobedecendo a mãe ao postar uma foto dela, já que Neide não gosta de aparecer.



"Ontem foi aniversário da mulher mais linda do mundo... Maaaas ela me fez prometer que não ia postar foto nenhuma dela porque ela não gosta! Eu sempre fui uma boa filha .. Então hoje eu posso desobedecer ela um pouquinho hahaha! Não aguentei.. Só queria dizer pro mundo todo que eu tenho a mãe mais dedicada que existe! O amor dela não tem tamanho, ela tem um dos corações mais lindos que eu já conheci, é a mais carinhosa, preocupada e sempre fez o possível e o impossível pra me ver feliz e realizada! Eu só quero te agradecer muito por TUDO que vc fez, faz e ainda vai fazer por mim, pela educação maravilhosa que vc me deu e por todos os valores que me ensinou! Obrigada mesmo, eu devo tudo que sou a você! Obrigada por sempre me acompanhar, apoiar, incentivar e por torcer por mim! Você sempre me ajudou a conquistar todos meus sonhos e objetivos! Parabéns! Muitos anos de vida, muita saúde, fé e proteção! Você merece tudo de mais maravilhoso que existe! Te amo incondicionalmente mãe !", escreveu a atriz.

adblock ativo