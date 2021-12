Bruna Marquezine posta foto de Neymar e se declara

O namoro da atriz Bruna Marquezine com o jogador Neymar parece estar cada dia melhor. Neste fim de semana, o jogador do Santos, que estava cumprindo suspensão e não jogou a partida do campeonato paulista, foi ao Rio de Janeiro para encontrar com a namorada. Marquezine então tirou uma foto dos olhos do atleta e postou em uma rede social. "As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar", derreteu-se a atriz na legenda.

