Bruna Marquezine posa sensual para fotógrafo

Bruna Marquezine caprichou na sensualidade para o fotógrafo Eduardo Bravin. Ele postou, nesta segunda-feira, 29, uma foto da atriz com um top de crochê, uma blusa - com a alça estrategicamente caída - e saia longa.

As fotos foram feitas no Parque Lage, na Zona Sul do Rio de Janeiro no domingo, 28. Além de Bruna, a modelo Yasmin Brunet também foi clicada por Bravin.

