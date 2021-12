Bruna Marquezine posa com requisitado modelo brasileiro

Bruna Marquezine está aproveitando as férias da TV para engatar um trabalho atrás do outro desde o fim da novela Salve Jorge, da Rede Globo. A atriz, de 17 anos, que será a próxima Helena de Manoel Carlos, na próxima trama das 21h da emissora, é a nova estrela do verão 2014 da grife Coca-cola Clothing. Ela aparece posando para o o ensaio da marca ao lado do modelo brasileiro Marlon Teixeira, o mais requisitado do momento no exterior.

Conhecido no mundo da moda como "Gisele Bündchen de calça", Marlon já estrelou campanha com Georgia May Jagger para o perfume Just, da Just Cavalli, além de posar para Emporio Armani, Diesel e Dolce & Gabbana.

As fotos para a grife foram tiradas em Trancoso, na Bahia.

Em maio, Bruna e Marlon dividiram a passarela no desfile da grife no último Fashion Rio, no Rio de Janeiro.

