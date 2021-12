Bruna Marquezine nega crise com Neymar

A atriz Bruna Marquezine negou os rumores divulgados pela imprensa internacional de que teria terminado o namoro com o jogador do Barcelona Neymar Jr. Em entrevista à revista Caras, Bruna afirmou que "está tudo bem" com o relacionamento.

Pelo visto, tudo vai "às mil maravilhas" na vida pessoal e também profissional, já que Bruna será a protagonista da nova novela de Manoel Carlos, Em Família, que estreia no dia 3 de fevereiro, no horário nobre da Globo.

Encarando uma das famosas Helenas do autor, a atriz lembra que o início de sua carreira foi na novela Mulheres Apaixonadas, em 2003, quando interpretou a Salete.

"Maneco é um anjo para mim. Se não tivesse feito a Salete, acho que meu caminho teria sido mais complicado. Maneco foi muito corajoso, ninguém me conhecia. E sempre dei o meu melhor. Nunca quis ser mais uma", explicou Bruna.

