Bruna Marquezine não vai desfilar na Grande Rio no Carnaval de 2014. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, a atriz pediu desculpas ao presidente de honra da agremiação, Jayder Soares, disse que ama a escola, mas prefere ficar fora da Sapucaí no ano que vem.

Ainda segundo a coluna, Bruna teria prometido vai voltar a desfilar pela Grande Rio em 2015.

