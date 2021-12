Bruna Marquezine mostra possível tatuagem de coração no dedo

Bruna Marquezine, 17, acordou cedo para trabalhar nesta sexta-feira, 21, e postou uma foto dos bastidores da produção em seu perfil no Instagram. A imagem, no entanto, trouxe um detalhe que chamou a atenção dos seguidores da atriz. Bruna apareceu com um desenho de coração em um dos dedos da mão direita, indicando uma possível nova tatuagem.

A atriz, que namora o jogador de futebol Neymar, terá que ficar longe do amado depois que ele se mudar para a Espanha e assumir sua posição no FC Barcelona. Por enquanto, o jogador está no Brasil e joga pela seleção brasileira na Copa das Confederações.

