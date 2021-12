Bruna Marquezine levanta suspeita de gravidez

O nome de Bruna Marquezine voltou a circular nos bastidores da Globo. Desta vez, segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, por se recusar a fazer os exames periódicos exigido pela emissora, a atriz levantou a suspeita de estar grávida de Neymar.

Na semana passada, o departamento de recursos humanos tentou agendar diversas datas para a atriz fazer os exames, mas nada havia sido agendado. A direção da emissora até já foi avisada da falta de Bruna.

A assessoria da atriz negou o episódio para coluna e afirmou que os exames já estão agendados. "Bruna é uma funcionária ciente de seus deveres para com a emissora e não se negou a fazer nada. Seu exame periódico foi marcado para esta semana, de acordo com seu roteiro de gravação."

Bruna está no ar no papel de Luiza de "Em Família", que chegou na reta final de gravações. A trama termina no dia 18 de julho.

