Bruna Marquezine ganha flores de Neymar e se emociona

Nem mesmo a distância é capaz de esfriar o namoro do jogador Neymar com a atriz Bruna Marquezine. Nesta terça-feira, 29, ela recebeu um belo boquê de flores do jogador, que está morando em Barcelona, onde joga. "Depois de um dia de trabalho, chegar no hotel e receber esse mimo não tem preço! Neymar Jr, eu te amo cada dia mais, e a saudade só aumenta! Amei a surpresa... Obrigada, amor!", escreveu Bruna na rede social Instagram.

Neymar se empenhou tanto em mandar as flores que não esperou nem ela chegar em casa, mandou para um hotel em Goiás, onde Marquezine grava Em Família, a próxima novela das 21h.

adblock ativo