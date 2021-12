Bruna Marquezine faz 18 anos neste domingo e ganha homenagem

Bruna Marquezine ganhou uma homenagem nos ensaios da dança dos Famosos neste sábado, 03. A atriz completa 18 anos neste domingo, quando vai se apresentar no Domingão do Faustão, e recebeu um bolo para cantar os parabéns. Carol Castro, que disputa com a gata, também participou da homenagem.

adblock ativo