Bruna Marquezine exibe barriguinha ao usar tendência

A atriz Bruna Marquezine, que está no ar com a personagem Lurdinha em Salve Jorge, gosta de estar na moda. Tanto que ela postou uma imagem no Instagram com uma das tendências da estação: saia curta com a blusa que exibe a barriguinha. O modelito, por sinal, parece com o usado pela atriz no aniversário do jogador Neymar, namorado de Bruna.

