Bruna Marquezine embarca para EUA para gravar filme

Bruna Marquezine tem mostrado que o fim do namoro com Neymar não vai atrapalhar seus planos profissionais. A atriz, que festejou seus 19 anos no domingo, 3, embarcou no fim da noite desta terça-feira para Los Angeles, nos Estados Unidos, para gravar seu primeiro longa-metragem.

Ela chegou ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, acompanhada da mãe, Neide, que segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, acompanhou a filha até a hora do embarque. A atriz viajou ao lado de uma das melhores amigas, Stephanie Oliveira, filha do ex-jogador de futebol Bebeto.

Bruna vai gravar as primeiras cenas do filme "Breaking Through", do produtor Uri Singer. O longa aborda o universo da dança e ainda terá a presença da cantora Anitta.

Singer foi responsável pelo lançamento de Juliana Paes no mercado internacional.

adblock ativo