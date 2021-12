Bruna Marquezine e Guilherme Leicam estão ficando

Recém separada do jogador Neymar, Bruna Marquezine está de novo amor. De acordo com o colunista Leo Dias, do Jornal O Dia, ela está ficando com o também ator Guilherme Leicam, que contracenou com ela na segunda fase da novela Em Família, da Globo. Eles faziam o par romântico dos protagonistas da trama, Helena e Laerte.

Fontes afirmam que o casal estaria se envolvendo desde o início do ano, pois viviam de cochichos nos intervalos das gravações e trocando mensagens pelo celular. Além disso, era comum Bruna dispensar o carro da produção e pegar carona com Leicam.

Bruna e Guilherme voltaram a gravar juntos na semana passada. Isto porque, a trama de Manoel Carlos vai começar a exibir cenas de flashback lembrando a juventude dos seus personagens.

Vale lembrar que dificilmente a atriz irá assumir um novo romance por agora. Ela acabou de anunciar oficialmente, via assessoria de imprensa, o fim de seu namoro com Neymar, que já estava em crise desde o ano passado.

Bruna e Neymar estavam juntos há cerca de um ano e assumiram o namoro no carnaval de 2013

