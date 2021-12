Bruna Marquezine e Gabriel Braga Nunes juntos em campanha

Bruna Marquezine e Gabriel Braga Nunes vão estampar juntos os catálogos da campanha de inverno da marca Mr. Cat.

No ar com a novela Em Família (Globo), os atores demostraram bom humor e sintonia ao posarem para as lentes do fotógrafo J.R. Duran no Estúdio do Cais, no Rio de Janeiro.

A produção ainda contou com o trabalho do styling de Daniel Ueda e make de Alê de Souza.

