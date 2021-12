Bruna Marquezine é eleita a mulher mais sexy pela 'VIP'

Aos 19 anos, Bruna Marquezine foi eleita a mulher mais sexy do mundo pela revista VIP, que publicou o ensaio da atriz em Fernando de Noronha na edição da última sexta-feira, 31.

Bruna usou o instagram na noite desta sexta-feira, 31, para postar fotos sensuais do ensaio que fez para a revista em setembro deste ano.

Em uma das legendas das fotos, Bruna faz referência ao mar e manifesta a vontade de voltar para Noronha: "O mar limpa o meu coração! #QueroNoronha", escreveu. A atriz também disse em outra foto a frase "Take me back to summer paradise", que, em português, significa "leve-me de volta ao paraíso de verão".

The sea cleanses my ♡! 🌊🌊🌊 O mar limpa meu ♡! #QueroNoronha (Roubei sua frase @stephannieo 💙) Uma foto publicada por Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) em Out 10, 2014 at 4:59 PDT

