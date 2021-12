Bruna Marquezine é eleita a mais sexy do mundo por revista

A atriz Bruna Marquezine foi a vencedora deste ano do disputado título de mais sexy do mundo, dado pelos leitores da revista VIP, segundo a coluna Olá, da jornalista Camila Gomes. A gata vai ser a capa da edição de novembro da revista, que terá ainda a lista com as 100 mais sexy.

Marquezine, que começou criança na televisão, apareceu mais "crescida" em Salve Jorge, novela de Glória Perez, e depois em Em Família, de Manoel Carlos. Ela também foi muito elogiada pela beleza no exterior, quando namorava com o craque Neymar, do Barcelona.

