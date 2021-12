Bruna Marquezine é criticada nos bastidores de "Em Família"

Bruna Marquezine está sendo alvo de críticas nos bastidores de "Em Família". A atriz, segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, está deixando alguns colegas irritados por conta dos seus constantes atrasos para as gravações. É comum as cenas marcadas para o período da manhã só acontecerem à tarde.

Os maquiadores também estão reclamando da frieza da atriz. Ela até já ganhou o apelido de "a azedinha da família". Segundo a publicação, depois de maquiada, os profissionais pedem para fazer fotos com ela, mas a atriz sempre pede para deixar para um outro momento.

A coluna falou com a assessoria de Bruna, que negou as críticas e o mal estar com os colegas e afirmou que a atriz é reconhecida pelo seu comportamento profissional.

