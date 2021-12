Bruna Marquezine diz que não está namorando Neymar

O cobiçado Neymar está sossegado. É o que garante um amigo do jogador do Santos. Segundo o site Ego, Neymar está namorando a atriz Bruna Marquezine há quase um mês e o romance é para valer.

Esta semana, por exemplo, ele estava bem comportado curtindo o show de Claudia Leitte, no Rio de Janeiro. A imagem dos dois juntinhos foi enviada pelo próprio Neymar para amigos próximos. A mãe da atriz, Neide, diz não saber do romance. A assessoria do jogador também negou o namoro do craque.

Neste sábado (20), a atriz voltou a falar sobre o assunto ao Ego: "Não estou namorando ninguém. Já namorei, sim, e não era famoso. Mas deixa quieto esse assunto. Acho que quando se dá abertura para falar disso, acaba tomando um espaço que não vale".

