Bruna Marquezine dança o quadradinho de quatro em baile funk

Fã do funk carioca, Bruna Marquezine foi filmada dançando o "quadradinho de quatro" no Baile da Favorita, que ocorreu nesse final de semana, na Rocinha, no Rio de Janeiro. Junto com a atriz, estavam as famosas Thaila Ayala, Poliana Aleixo e a cantora Manu Gavassi.

A noite foi embalada pela nova cara do funk carioca, a Mc Ludmilla e por Buchecha e Leozinho. Bruna e as amigas estavam em frente ao palco em uma área vip.

Um vídeo publicado por Doug (@doug_bada) em Out 10, 2014 at 8:13 PDT

