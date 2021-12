Bruna Marquezine curte passeio pela Califórnia

Bruna Marquezine está curtindo a solteirice. Nos Estados Unidos para a gravação da primeiras cenas do filme "Breaking Through", do produtor Uri Singer, ela mostrou que tem aproveitado bem os momentos de folga.

A atriz, que viajou com a amiga Stephanie Oliveira, filha do ex-jogador Bebeto, postou fotos curtindo o dia na Califórnia. Elas andaram de skate e conheceram pontos turísticos da cidade.

Veja fotos de Bruna Marquezine e Stephanie Oliveira:

adblock ativo