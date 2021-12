Bruna Marquezine aparece de topless em videoclipe

A atriz Bruna Marquezine mal se despediu de "I Love Paraísópolis" e já aparece em outra produção audiovisual, antes de encarar um novo desafio na TV. Desta vez, ela faz par romântico com o cantor Tiago Iorc - namorado da também atriz Isabelle Drummond - no videoclipe de "Amei te ver".

Na produção, Bruna vive uma história de amor e faz par romântico com o cantor. Detalhe: durante todo o tempo, ela aparece de topless abraçada a Tiago. A namorada do cantor parece ter aprovado a escolha de Bruna para o papel, já que as duas são amigas.

Confira o clipe:

