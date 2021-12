Bruna Marquezine aparece com dois umbigos em revista

Bruna Marquezine apareceu em foto para a revista Capricho de maneira bem diferente do que normalmente é vista na telinha. A atriz, que está na novela Salve Jorge, aparece com dois umbigos. Mas, calma. O problema não é nada de mutação genética. Trata-se apenas de mais um erro no uso de Photoshop para melhor (neste caso, piorar) a imagem do artista.

Em entrevista à revista, a atriz fez questão de não comentar sobre o suposto relacionamento com o jogador Neymar. "Esse assunto já deu!", afirmou ela.

