Bruna Marquezine afirma que seu maior sonho é ser mãe

A atriz Bruna Marquezine, que atualmente interpreta a personagem Marizete, na novela 'I Love Paraisópolis', da Rede Globo, afirmou em entrevista à Revista Estilo que seu maior sonho é ser mãe, preferencialmente, de gêmeos. Bruna é a capa da edição de junho da revista, que chega às bancas nesta sexta-feira, 5.

"Ser mãe é meu maior sonho e costumo brincar que vou ter gêmeos, que já está tudo certo com Deus, negociamos que vai ser um casal", afirmou.

Mesmo com a vontade de experimentar a maternidade, Bruna contou que não tem tanta pressa assim. "Mas não tenho pressa. Só acredito que vou ser mãe jovem. Comecei a trabalhar cedo, sou meio precoce. Só que cedo não significa 19, 20 anos", contou a atriz.

A moça, que tem 19 anos, não gosta muito de expor sua vida pessoal, mas entende que isso é algo com que deve se acostumar, já que faz parte da profissão.

"Se eu escolhi essa carreira, tenho que aprender a suportar tudo isso. Só tento preservar a minha vida pessoal, pois o que tenho de mais interessante para falar é sempre sobre o meu trabalho", disse atriz.

Bruna está solteira desde agosto de 2014, quando foi confirmado o fim do namoro com o jogador Neymar. Mesmo sendo discreta, foi percebido um affair com o modelo Marlon Teixeira, que não foi adiante. Recentemente, teve seu nome ligado ao ator Maurício Destri, seu par romântico em 'I Love Paraisópolis'.

adblock ativo