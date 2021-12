Bruna Lombardi salva cachorro e exibe boa forma aos 62 anos

A atriz Bruna Lombardi postou nesta terça-feira, 6, duas fotos no Facebook em que exibe ótima forma e conta que salvou um cachorro, que estava sendo atacado por outros cães. "De repente, sem raciocinar, obedeci meu instinto e corri pra ajudar. O bichinho tentava se defender e quase se afogava nas ondas. No meio da matilha, peguei ele no colo e acabei levando umas mordidas", escreveu.

Bruna Lombardi teve ferimentos leves, mas já está bem. "Na verdade, mesmo machucada, faria tudo de novo!", concluiu.

adblock ativo