Bruna fez visita de madrugada a Neymar na Granja Comary

O romance de Neymar e Bruna Marquezine ganhou até o aval do técnico Luiz Felipe Scolari.

Antes mesmo do treino da Seleção Brasileira em Teresópolis (RJ), no último domingo, 1º, onde Bruna foi fotografada de chapéu e óculos escuros na arquibancada, a atriz já havia conhecido as dependências da Granja Comary.

Segundo o site Purepeople, a atriz visitou o namorado durante a madrugada do último dia 27. Ela chegou pelos fundos da área de concentração da seleção brasileira, por volta de 2h da manhã. E foi embora com a mesma discrição que chegou. Ela deixou a concentração em um carro blindado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

