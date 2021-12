Bruna e Neymar estão namorando escondido, diz jornal

Bruna Marquezine e Neymar podem estar juntos novamente. Rumores afirmam que o casal, que está afastado oficialmente, voltou a manter contato e a trocar mensagens por telefone e internet em segredo.

Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal "Extra", tudo indica que eles até já se reconciliaram e que só falta mesmo se encontrarem pessoalmente.

Bruna está sem tempo por conta das gravações da novela "Em Família" e pelos compromissos que assumiu em sua temporada solteira.

Com a proximidade da Copa do Mundo e a agenda do Barcelona, uma folga para Neymar também está fora dos planos.

Se Bruna e Neymar vão revelar que estão juntos novamente ainda não se sabe. Mas, caso aconteça, a ideia é ter muita privacidade para a nova fase do namoro.

