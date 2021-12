Brown divulga foto de ensaio para show de Réveillon na Barra

Se depender de Carlinhos Brown, o show da virada no Farol da Barra, do qual ele é uma das atrações, vai ser perfeito. O músico postou em seu perfil no twitter na tarde deste domingo, 30, uma foto de um ensaio, em que canta ao lado de Ludmillah Anjos, uma das representates baianas do programa The Voice Brasil.

Antes de publicar a foto, Brown lembrou o local do show aos seus seguidores na rede social. "Amanhã, o cenário eh o Farol da Barra! Quem vem?".

O Réveillon da Alegria, como é conhecida a festa na Barra, começa às 19h30 e conta ainda com as apresentações de Waltinho Queiroz, Armandinho Macedo e Jau (com participações de Márcia Short e Carla Visi).

