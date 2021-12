Britânicos fazem apostas para o nome do próximo bebê real

O nascimento iminente do novo bebê da família real britânica concentra apostas intermináveis sobre seu nome - Alice e James são os favoritos. Nas casas de apostas britânicas, também especula-se sobre quem será a primeira pessoa a felicitar os pais.

As apostas envolvem todos os aspectos. Algumas cogitam se os pais, o príncipe William e Kate, sairão com o bebê do hospital para as primeiras fotos, ou ainda se seu primeiro filho, George, os acompanhará neste momento.

Outras discorrem sobre o peso, os padrinhos, a cor do cabelo e inclusive a hora do nascimento, que é esperado até o fim do mês.

E, é claro, sobre o sexo. As que preveem uma menina são mais frequentes, e nesse caso Alice é o nome favorito. As apostas de que será um menino são menores, e James é o nome mais cogitado.

Na casa Bet365, as apostas de que será uma menina são 1/2 - uma possibilidade de dois terços de que ocorra, o que significa que quem apostar duas libras e acertar receberá uma, além da devolução das duas -, enquanto para um menino se paga 6/4.

"O dinheiro foi apostado em grande parte para uma menina, quase 90% das apostas", disse à AFP Jessica Bridge, porta-voz de Ladbrokes, outra casa de apostas.

A casa de apostas William Hill paga 6/4 por Alice, seguido por Elizabeth e Charlotte como os nomes mais prováveis, com 11/2. Depois vêm Victoria a 12/1, Alexandra e James a 14/1 e Diana, o nome da mãe do príncipe William, a 16/1.

De qualquer forma, a chuva de apostas em nomes tradicionais não significa que as pessoas não arrisquem.

Bridge cita "Elvis", "Wayne" e "Chardonnay" como exemplos de apostas extravagantes e de acerto improvável.







